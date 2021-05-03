Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal istanbul'la ilgili "Haziran ayının sonuna doğru temeli atılacak" ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. "Bu projeleri yapmak bir güç ister, irade ister, vizyon ister. Bunları yapan bir Türkiye. Eğer Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyacı varsa elbette Kanal İstanbul'u yapacak" diyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kanal İstanbul'un ihtiyacı da ortada. Bunu biz anlatıyoruz. Lojistik hareketler önümüzdeki on yıllarda 2053'te, 2071'deki dünya lojistik hareketlerinin ne olacağı ortada. Dünya ticaret hacimleri genişliyor. Üretimler Afrika'da kuzeyde güneyde artıyor. Tabii Kanal İstanbul da bunun bir ihtiyacı olarak hem bu lojistik hareketlerinin önünü açmak hem de İstanbul boğazını rahatlatmak ve korumak adına yapmamız gereken projelerden bir tanesi.

"Haziran ayında temelini atacağız"

İlan edildi zaten ilk köprüyle birlikte Haziran ayında temelini atacağız. Haziran ayı sonuna doğru temelini atacağız.

'Yabancı yatırımcılardan yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Biz herkese bu projeyi geçtiğimiz her gün anlatıyoruz finans yönünden mühendislik açısından yapım teknolojileri açısından herkes çalışıyor aslında. Bu dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi."

Deprem iddiaları



Kanalın 'depremi tetikleyeceği'ne ilişkin iddialara da yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, "Hem akıllı ulaşım sistemlerine son derece kullanıldığı ve de olası bir İstanbul depremindeki en güvenli yerlerden birisi. Olası bir İstanbul depreminde bir afet yolu olarak kullanılabilecek en güvenli alanlardan bir tanesi. Tamamen onun hesapları yapılarak yapıldı burası. O yüzden en güvenli yerlerden birisi" dedi.