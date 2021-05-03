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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'a yeni görev

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'a, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevi verildi.

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'a partisinde yeni görev verildi. Ağar AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü’ne atanan Milletvekilimiz Sn. Zülfü Tolga Ağar’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Teşkilatımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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