Rum lider Nikos Anastasiadis'ten tepki çeken Türkiye açıklaması

Rum lider Anastasiadis ülke televizyonlarından yayınlanan Paskalya konuşmasında adeta Türkiye'ye nefret kusan açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, KKTC'nin Cenevre’deki gayri resmi Kıbrıs konferansında Türkiye'yi 'Osmanlı İmparatorluğu hayaliyle hareket eden küstahlar' olarak tanımlarken Türk tarafının hiçbir talebini kabul etmeyeceklerini söyledi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre Paskalya bayramı kutlamaları kapsamında ülke televizyonlarında yayınlanan bir konuşma yapan Nikos Anastasiadis, bayram kutlamak yerine Türkiye ve KKTC hakkında tepki çeken açıklamalar yapmayı tercih etti.

Türk tarafını 'Osmanlı İmparatorluğu' hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti.

Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum tarafının Cenevre'de durumu başarılı şekilde yönettiklerini kaydeden Anastasiadis, yeni oldubittilerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Anastasiadis, "Guterres'in, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin arzu ettiği çözümün (iki devletli), BM ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı hususunda, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ye yönelik net olduğunu" savundu.

Rum lider, Kıbrıs'ı iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleştirecek çözüm bulunması için aynı tutarlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Küstah tehdit

Anastasiadis bu hafta sonu Portekiz’de gerçekleşecek resmi olmayan Avrupa Konseyi’ne katılarak Türkiye'yi Avrupa liderlerine şikayet edeceğini açıkladı. Anastasiadis 'Türk tahrikleri' olarak tanımladığı şikayetlerini uluslararası bir kampanyaya dönüştüreceği konusunda da küstah bir tehditte bulundu.

Kıbrıs Konusundaki Gayrıresmi 5+BM Toplantısı Sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları değerlendirmiş, Tatar toplantıda "Biz tavrımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Rum tarafının açık açık dediği, adamların amacı şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı, anayasal değişiklikle Kıbrıs Türklerinin kendilerine bağlanmaları ve AB üyeliğinden faydalanması. Özü itibariyle, değerli kamuoyu Kıbrıs Rum tarafının dediği, açık açık demiştir. Adamların amacı şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ancak bir anlaşma kendilerinin istediği gibi olabilecekse anayasal değişiklikle Kıbrıs Türklerinin şu andaki mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama edilmeleri ve AB içerisinde onun nimetlerinden faydalanmamız. Haliyle Türkiye ile bağlarını koparması gibi bizi süreçlere süreceklerini düşünüyorlarsa herhalde Türk tarafı böyle bir oyuna gelmeyecektir.

Kıbrıs’ta eğer 60’larda yaşanan ki İngiltere Dışişleri Bakanı’nın gözünün içine baka baka da söyledim, 60 öncesi tartışmaları da hepimiz biliyoruz, İngiltere de çok iyi biliyor. Ama 1960’larda o zamanın şartlarında ancak bu şekilde fonksiyonel federasyon öngörülmüştü. Ancak 3 yıl sürebildi. 3 yıldan sonra Kıbrıslı Türkler dışarı atıldılar, havada kaldılar. 60 yıl sonra yapılan çalışmalar, ambargolar, kısıtlamalar sonrasında bir devlet kurduk. Bizden kimse bunu terk etmemizi, tek egemenlik, üniterlik sisteme yama olmamızı bekleyemez." açıklamasını yapmıştı.