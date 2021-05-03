Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan Türk Milliyetçileri Günü mesajı

Türk Milliyetçiler Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği (YDD) Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Büyük Türk milletinin istiklal ve istikbalinin teminatı olan Türk-İslam mefkûresi; Anadolu’yu milletimize vatan kılmış, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’ı geçilmez yapmış, bütün dünyaya bu toprakların ilelebet bizim vatanımız olacağını göstermiştir” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YDD Onursal Başkanı Yalçın Topçu, 3 Mayıs Türk Milliyetçileri Anma Günü dolayısıyla video konferans yoluyla bir mesaj yayımladı.

Topçu, mesajında, “Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak, her türlü emperyalizme ve tek parti diktatörlüğüne başkaldırının adı olan, 3 Mayıs 1944’te tabutluklarda işkence gören, zindanlarda çile çeken bütün Türk milliyetçilerini rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Büyük Türk milletinin istiklal ve istikbalinin teminatı olan Türk-İslam mefkûresi; Anadolu’yu milletimize vatan kılmış, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’ı geçilmez yapmış, bütün dünyaya bu toprakların ilelebet bizim vatanımız olacağını göstermiştir. Hamdolsun bugün, devlet millet el ele şehit kanları ile yoğrularak vatan yapılmış ecdat yadigârı bu mübarek topraklar üzerinde ilelebet payidar kalmak için nesillerimizi, kuvvet kaynağımız olan millî ve manevi değerlerimizle sarıp sarmalayarak ‘yitiğimiz’ olan fenle ve bilimle buluşturuyor, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de dar anlarında el uzatıp sahip çıkıyoruz” dedi.

“Silsilemiz kahraman, Müslümanız Hakk'a tapan Müslüman! diyenlerin, ‘3 Mayıs Türk Milliyetçileri Günü’nü kutluyoruz”

Topçu mesajının devamında ise, “Ülkemiz içindeki yerli ve millî mutabakatların daim olması için çalışıp, istiklal ve istikbalimiz ile ilgili her türlü küresel emperyal kuşatmaya, bölücü, ırkçı ve dinî görünümlü terör örgütleri ile onların ipini ellerinde tutanlara karşı Yavuz; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden bütün mağdur ve mazlumlara ise Yunus olmaktayız. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak; içi alev alev İslam, dışı pırıl pırıl Türk, içi dışına hâkim, dışı içine köle bir nesle maya çanağı olmak ülküsünü gaye edinmiş olanların ve 'Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız Hakk'a tapan Müslüman!' diyenlerin, ‘3 Mayıs Türk Milliyetçileri Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

(ALİ-BC-SO-Y)