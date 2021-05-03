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Nagehan Alçı: 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 46.5'a çıkmış

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son anketinden bazı detaylar paylaştı. Alçı, "Aralık 2019’da 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 35.3 iken şimdi bu rakam yüzde 46.5'a çıkmış" bilgisini aktardı.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, '2023'e doğru yol ayrımında bir Türkiye' başlığıyla yayımlanan yazısında MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayı sonuçlarından dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Sadece abonelere giden 102 sayfalık araştırmada çok çarpıcı sonuçların olduğunu belirten Alçı şöyle devam etti: 

- Bu sonuçları tüm siyasetçilerin soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Özellikle iktidar cephesinin üzerinde düşünmesi gereken çok önemli ayrıntılar gördüm… Önce AK Parti’nin kararsızlar dağıtılmadan yüzde 27.1 çıkan oy oranı… Mart ayında yine MetroPOLL'ün araştırmasında bu rakam yüzde 31.3’tü. Ocak'ta ise yüzde 30.3.

- Aslında dediğim gibi partilerin oy oranları bu raporun bence en önemsiz noktası. Karşımızda kutuplaşmanın yapısallaşması açısından çok dikkat çekici bir tablo bulunuyor. Türkiye'de siyasi kutuplaşma giderek yapısal olarak derinleşiyor. Gri alanlar azalıyor.

- 'Kesinlikle Erdoğan’a oy veririm' diyenlerin oranında bir düşüş yok, aksine küçük bir artış var. Aralık 2019’da bu rakam yine MetroPOLL'ün araştırmasında yüzde 33'müş. Şimdi yüzde 33.5. Aralık 2019’da 'Erdoğan’dan başka birine oy vermeyi düşünebilirim' diyenler yüzde 19.9 iken şimdi bu rakam yüzde 14.9'a düşmüş.

- Buna karşı 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' diyenlerin sayısı Aralık 2019’da yüzde 35.3 iken şimdi bu rakam yüzde 46.5'a çıkmış.

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