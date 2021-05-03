Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lira oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman ve 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda, tünelin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu." ifadesini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'ni ziyaret etti, kontrol merkezindeki yetkililerden bilgi aldı.

Tünelin İstanbul'da trafik sıkışıklığını önemli ölçüde rahatlattığını belirten Karaismailoğlu, "4 yılda tüneli kullanan araçların yüzde 86'sı İstanbul plakalı olurken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir izledi." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Koşuyolu-Kumkapı Hattı'nda hizmet veren ve dünyada 2 kıtayı birbirine bağlayan ilk "2 katlı kara yolu tüneli" olduğunu bildirdi.

Tünelin, yaklaşım yollarıyla toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen 2 katlı tünelden ve bağlantı tünellerinden oluşuyor. Geriye kalan 9,2 kilometrelik kısım ise Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı ve yaklaşım yollarını kapsıyor. Yapımına 2013'te başlanan ve 22 Aralık 2016'da hizmete açılan proje, ulusal ve uluslararası mega projeler arasında pek çok ilki de barındırıyor. Yüzde 95'i Türk, toplam 700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin 14 milyon adam/saat çalışmasıyla planlanandan 8 ay önce tamamlanan projede, insan odaklı iş yaklaşımı sayesine hiç ölümlü kaza yaşanmadı."

Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine katkısına işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, toplamda 111 milyon saat zaman ve 152 bin ton yakıt tasarrufu, 64 bin ton emisyon azalımı ve 1,3 milyar araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda, tünelin ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı buldu. Avrasya Tüneli, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden gelen sürücülerin de sıkça tercih ettiği bir güzergah oldu."

"Tünel içindeki olaylara 1 dakika 58 saniyede müdahale edildi"

Geçen yıl Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 58 saniye içinde müdahale edildiğini ve ortalama 14 dakika 13 saniye içinde trafiğin normal seyrine döndürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti. 2020 yılında 55 saatlik gece kapaması yapılarak tünelin bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer tüm çalışmalar sırasında Avrasya Tüneli kesintisiz hizmet vermeye devam etti." ifadelerini kullandı.

"Avrasya Tüneli mobil uygulamasını 44 bin kişi indirdi"

Geçen yıl kullanıcıların hizmetine açılan Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indiren sürücülerin sayısının 44 bine ulaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, sürücülerin plaka borcu ödemelerini hızlı takip etmesini ve ihlalli geçiş bildirimi almalarını sağlayan uygulamanın, bu tür geçişleri önemli oranda azalttığını bildirdi.

Mobil uygulamada masterpass ile otomatik ödeme talimatı veren sürücülerin HGS ve OGS'lerinde bakiye olmadığı durumlarda dahi geçiş ödemelerini kayıtlı kredi kartlarıyla ödeyebildiğini belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Trafiği rahatlatmak için yenilikçi ve akıllı teknolojilerin öncüsü olan Avrasya Tüneli, geliştirdiği hız düzenleyici hareketli aydınlatma teknolojisi Pacemake ile 2020 yılında uluslararası inovasyon ödülüne layık görüldü. 'Servis ve Çözüm' kategorisinde ödüle layık görülen Avrasya Tüneli, böylece 13'üncü uluslararası ödülünü de almış oldu. Uygulama, araçların hızlarının sabitlenmesini de sağlayarak trafik yoğunluğunun azaltılmasını, takip mesafesinin korunarak kaza riskinin düşürülmesini sağlıyor."

Bakan Karaismailoğlu, aldığı brifingin ardından Avrasya Tüneli Müzesi'ni gezdi.