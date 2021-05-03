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Fatih Portakal'ın lebaleb doğum günü partisine tepki yağdı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Koronavirüs salgını sürecinde ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren Fatih Portakal’ın 20 arkadaşıyla yaptığı doğum günü partisi tepki topladı.

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Türkiye, 17 gün sürecek tam kapanmaya geçtiğimiz cuma günü başladı.Yollar, sokaklar önemli ölçüde boş kalırken, nüfus yoğunluğunun olduğu yerler genellikle yazlık bölgeler oldu.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada denetimlerini sıklaştırırken; kurallara uymayanlar yine sosyal medyada boy göstermeye başladı.

Eleştirmişti kendisi parti verdi

26 Nisan 2021’de “Aylardır Türk Tabipler Birliği’nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz.” şeklinde tweet atan Fatih Portakal, doğum günü partisi düzenlendi.

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren, kararın ardından da rotasını Marmaris’e çeviren Portakal, burada kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi, bu anları da bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Fatih Portakal’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf tepki gördü.

Lebaleb ne demek? TDK’ya göre anlamı ne?

Son dönemde popüler olarak karşımıza çıkan Lebaleb kelimesinin de anlamı merak konusu oldu. Peki Lebaleb ne demek, anlamı ne?

Farsça’dan dilimize geçen lebaleb kelimesinin tek anlamı bulunuyor. Lebaleb kelimesi “tıklım tıklım”, “ağzına değin dolmuş” demektir.

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