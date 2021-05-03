Bankaya gitmek için izin belgesi almak şart mı?

Bugün bankalar açık mı, tam kapanma süresince bankalar kaça kadar açık olacak araştırması başladı. Bankaların çalışma saatlerinde yeniden değişiklik yapıldı. Bankalar açık mı bugün tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor?

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17 günlük tam kapanma döneminin bugün 4. günü. Peki bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar bankalar açık olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecine ilişkin tüm detaylar yer alırken sokağa çıkma yasağından muaf sektörler ve çalışanlar da belirtildi. Bankalar ise alınan kararlar ile birlikte çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaya gitmek izin belgesi nasıl alınır? İşte bankaların çalışma saatleri...

Bankalar bugün açık mı Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği saatlere göre gerçekleşecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

Bankaya gitmek için izin almak şart mı: Acil finansal işlemler için bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak. Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek.

Bankaya gitme izni olur mu: Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.