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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

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Türkiye ile Mısır yıllardır bozuk olan ilişkileri düzeltme yolunda kritik bir adım attı. İki ülke arasında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte somut bir gelişme yaşandı.

Habertürk'ün haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

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