Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: 17 Mayıs'ta vaka sayıları 5 binin altına inecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs günlük vaka sayılarının tahminlerine göre 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına düşeceğini söyledi. Ersoy, "Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon turist hedefimizi hâlâ koruyoruz" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs günlük vaka sayılarının tahminlerine göre 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına düşeceğini söyledi. Ersoy, vakaların 5 binin altına düşmesi halinde de 30 milyon turist hedefini koruduklarını belirtti.

Reuters'ın haberine göre; Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadele için çok daha sıkı önlemler aldığını belirten Bakan Ersoy, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek. Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 binin altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hâlâ koruyoruz" dedi.

Erdoğan, günlük 5 bin vakaya işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle 17 gün boyunca tam kapanmaya gidileceğini ve hedefin günlük 5 bin vaka olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin en büyük turizm pazarı Rusya, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye ile uçuşlara 15 Nisan ile 1 Haziran arasında kısıtlama getirmişti.

Rusya'nın yanı sıra, aralarında Türkiye'nin önemli turizm pazarlarından İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu ülkeler de yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısı açıklamıştı.