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İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya açıkladı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya kentte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan 3 milyon 835 bin 925 doz yapıldığını bildirdi.

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Vali Yerlikaya, aşılama sürecine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında kent genelinde yapılan aşı miktarı bilgisini veren Yerlikaya, "65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71.82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48.51'e ulaştı.

Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerini kullandı.

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