Türkiye Bankalar Birliği'nden emekliler için düzenleme

Türkiye Bankalar Birliği, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında bankaların çalışma saatlerine ilişkin önemli bir tavsiye kararı aldı.

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Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş, emekli ikramiyesi, diğer maaş, aylık ücret ödemelerine dair banka çalışma saatleri ile ilgili tavsiye kararı aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, emeklilere her bayram verilen ikramiyenin bin 100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İkramiyelerin 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği açıklandı.

Söz konusu gelişmenin ardından TBB'den yapılan açıklamada, şube çalışma saatlerine ilişkin bankalara tavsiye kararı alındığı ifade edildi.

Buna göre, bankalar dilediği takdirde açılış saatini 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde ise 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

TBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca, 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek, daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alınmıştır.

Buna göre,

Üyeler; açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere, müşteri kabul saatlerini,

- 6, 7, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30,

- arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak belirleyebilecekler.

Diğer günlerde, şubelerde 10:00-16:00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir.

Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen, banka müşterilerinin işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz."