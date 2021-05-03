Gaziantep'te 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı

GAZİANTEP'te 3 ayrı camide toplanıp ramazan ayı boyunca itikafta bulunacaklarını belirten, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran görevlilere direnip devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyen 76 kişi, polislerin müdahalesiyle çıkarıldı. Gaziantep Valiliğince bu kişilerin amaçlarının ibadet değil provokasyon olduğu belirtilerek cami içerisinde biber gazı kullanan personelin ise açığa alındığı açıklandı.

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GAZİANTEP Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; 'daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeniyle soruşturma yapılan ve kendilerini 'Alparslan Kuytul Gönüllüleri' olarak adlandıran kişilerin 2 Mayıs günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç camide 76 kişiyle ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplandığını ve bu kişilerin cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan ettikleri' aktarıldı.

Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde; şahıslar, kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış, olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır. Olayla ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup müdahale cami girişinde yapılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, "Cami cemaatinden itikafa girmek isteyenlerin talepleri cami görevlileri tarafından müftülüklere yazılı olarak bildirilecek, müftülükler mülki amirin onayıyla itikafa girilecek camileri belirleyecek ve ilan edecektir" ifadelerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının 30.04.2021 tarihli genelgesi kapsamında itikafa girmek isteyen vatandaşların bu ibadetlerini evlerinde yapabilecekleri tavsiye edilmiştir. Bu yıl kaymakamlıklara, müftülüklere ya da din görevlilerine itikafa girmek ile ilgili herhangi bir başvuru yapılmamıştır" bilgisine yer verildi.