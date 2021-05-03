Merkez Bankası yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 ay aradan sonra yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor. Banka, bu konudaki kararını üreticilere ve işletmelere iletti.

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Türkiye'nin altın potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. 2020 yılında altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Yıllık 42 ton üretim yapıldı. 5 yıl içinde yıllık üretimin 100 tona çıkartılması hedefleniyor. Türkiye'de 18 işletme değişik sahalarda altın üretiyor. Üretilen altının tamamı 4 rafineride saf hale getiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılından 2020 yılının kasım ayında dek Türkiye'de üretilen altının tamamını Londra'da geçerli uluslararası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası ödeyerek satın aldı. Banka, geçen yıl kasım ayında alımı durdurdu.

6 ay sonra yeniden başlıyor

TCMB, 6 ay aranın ardından yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor. Banka, bu konudaki kararını üreticilere ve ilgili işletmelere iletti.

Altın sektörü temsilcileri, "Merkez Bankası, 2020 yılının kasım ayında yerli üretim altın alımını durdurmuştu. Bugüne dek de altın almadı. İşletmeler, yasa gereği üretilen altını borsaya, bankalara ya da finansal kuruluşlara sattı. Merkez Bankasının bu ay ön alım hakkını kullanacağı ve yerli üretim altın almaya başlayacağı mesajı iletildi" dedi. (Olcay Dilek - Habertürk)