Danimarka'dan Johnshon and Johnson'ı aşılama programından çıkarma kararı
Danimarka Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı.Abone ol
Danimarka Sağlık İdaresi, yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Johnson and Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusunu hatırlattı.
Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada; risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.
Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.