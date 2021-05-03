Danimarka'dan Johnshon and Johnson'ı aşılama programından çıkarma kararı

Danimarka Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı.

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Danimarka Sağlık İdaresi, yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Johnson and Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusunu hatırlattı.

Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada; risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.