Türkiye 3 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 243 bin 648 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, can kaybı 41 bin 191 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 243 bin 648 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 501 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 347 kişi hayatını kaybetti, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a çıktı.

Toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.