BIST 1.421
DOLAR 8,25
EURO 9,96
ALTIN 475,66
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Adana'da 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde 13. kattaki evlerinden düşen 12 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Abone ol

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada son 2 haftada korkunç tablo! DSÖ uyardı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Osmaniye'de 90'lık çift koronavirüsü yendi
ABD'nin Los Angeles şehrinde 410 gün sonra ilk defa koronavirüs nedeniyle ölüm kaydedilmedi
Afyonkarahisar’da biyoenerji tesisinde yangın
Çorum'da bulunan Pantokrator İsa Madalyonu büyük ilgi görüyor
Türkiye 3 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Alanyasporlu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi
Avrupa Birliği koronavirüs aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi
Türkiye Bankalar Birliği'nden emekliler için düzenleme
Yorumlar