Adana'da 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde 13. kattaki evlerinden düşen 12 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.Abone ol
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.