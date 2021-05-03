BIST 1.419
DOLAR 8,26
EURO 9,98
ALTIN 476,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Osmaniye'de 90'lık çift koronavirüsü yendi

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mahmut ve 90 yaşındaki Hüsne İslah çifti, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlıklarına kavuştular.

Abone ol

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi ve Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift, evlerinde tedavi oldu. 10 gün süren karantinanın ardından tekrar test yaptıran Mahmut ve Hüsne İslah çiftinin testleri negatif çıktı.

Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, "Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah'a şükür bu hastalığı atlattık" dedi. Mahmut İslah ise "Hastalığı atlattık Allah'a şükür. Hiç kolay değil ama zor bir hastalıkmış" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası yeniden yerli üretim altın alımına başlıyor
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Avrupa Birliği koronavirüs aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi
Bingöl'de bir kadını darbettiği iddia edilen uzman çavuş gözaltına alındı
Siirt'te görev yapan 43 yaşındaki polis memuru Covid-19'dan hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı Hanke dağı eteklerinde üretiliyor
Şanlıurfa'daki terör operasyonlarında 245 zanlı tutuklandı
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Tunceli'de kısıtlama nedeniyle eşinin mezarına gidemeyen kadına validen özel izin
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti
Yorumlar