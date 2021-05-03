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Türkiye'nin Libya temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

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LİBYA Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Corinthia Otel'deki kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve yetkililer de hazır bulundu.

Basına kapalı kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

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