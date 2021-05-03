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Hulusi Akar'ın ziyareti rahatsız etti! Türkiye'ye nota verdiler

Irak, Bakan Hulusi Akar’ın Irak’ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahatgüzar'a nota verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etmişti

Açıklamada, "Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği" sözlerine yer verildi.

OLAY

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, terör örgütü PKK’ya karşı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başarılı bir şekilde devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etmişti.

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