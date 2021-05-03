BIST 1.421
DOLAR 8,25
EURO 9,96
ALTIN 475,66
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İsrail'de aşıya rağmen varyant şoku!

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Nüfusuna oranla dünyanın en çok aşı yapılan ülkesi olan İsrail'de koronavirüs yasaklarının kalkmasının ardından varyant şoku yaşanıyor.

Abone ol

İSRAİL'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya ve Şili'de ortaya çıkan türüne rastlandığı bildirildi. Ülkede aşılama sürecinin tamamlanmasıyla sosyal mesafe kalkmış, sokaklar dolup taşmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı olan ve yurt dışından dönen 3 İsraillinin ikisinde Brezilya, diğerinde de Şili varyantına tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca ülkede tamamı İsrail vatandaşı olmayan 19 kişide de Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türüne rastlandığı ifade edildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de tespit edilen Kovid-19'un Hindistan varyantı sayısının 60'a çıktığı kaydedildi.

İsrail'de geçen hafta aşılanmış 4 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edilmişti.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumundaki İsrail'de, son haftalarda Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'ın ziyareti rahatsız etti! Türkiye'ye nota verdiler
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti
Adana'da 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Dünyada son 2 haftada korkunç tablo! DSÖ uyardı
Serdar Aziz, sosyal medya hesabından her şeyi sildi
ABD'nin Los Angeles şehrinde 410 gün sonra ilk defa koronavirüs nedeniyle ölüm kaydedilmedi
Afyonkarahisar’da biyoenerji tesisinde yangın
Danimarka'dan Johnshon and Johnson'ı aşılama programından çıkarma kararı
Çorum'da bulunan Pantokrator İsa Madalyonu büyük ilgi görüyor
Yorumlar