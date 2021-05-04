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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca 'Polis benim baş tacım' dedi

İhlas Haber Ajansı
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 4 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü, ”Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendini savundu.

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Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda devriye gezen polis, üzerinde kadın ve erkeğin bulunduğu 01 ACV 180 plakalı motosiklete dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü Sezer Y., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre kaçtıktan sonra Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Sezer Y., gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna,” Ben polisten kaçmadım, polis benim baş tacım” diyerek kendisini savundu. Sezer Y.’ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, dur ihtarına uymamadan para cezası kesildi. Ayrıca Sezer Y. Ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma yasağını ihlalden de para cezası kesildi.
Kadın ve motosiklet s

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