Fatih'te evine gittiği kişiyi boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

FATİH'te evine gittiği kişinin ellerini bağlayıp boğarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelinin teslim olmadan önce annesinin yanına giderek helallik istediği öğrenildi.

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Olay, 28 Nisan Çarşamba günü Molla Gürani Mahallesi, Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan M.(19), evinin yakınlarında bulunan bir parkta Ahmet Özkul(45) ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, sonrasında birlikte alkol almaya karar verdi. Bunun üzerine Özkul, Ercan M.'yi evine davet etti. Evde bir süre alkol alan Ercan M. ve Özkul, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Ercan M., Özkul'u boğarak öldürdü. Öldürdükten sonra Özkul'un ellerini tişört ile bağlayan şüpheli, hemen ardından kapıyı kilitleyerek evden uzaklaştı.

“Hakkını helal et, ben kötü bir şey yaptım"

Ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine giden Ercan M., annesine “Hakkını helal et, ben kötü bir şey yaptım" dediği öne sürüldü. Şüpheli, dakikalar sonrasında en yakın polis merkezine gidip “Üç saat önce birini boğarak öldürdüm. Kavga sonucu oldu, evin anahtarı yanımda" diyerek suçunu itiraf etti. Söz konusu adrese giden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde ceset ile karşılaştı. İtirafın ardından, daha önce cinsel istismar, cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık gibi bir çok suçtan 43 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ercan M. gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirlenen Ercan M., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.