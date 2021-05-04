İzmir'de Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüse yenik düştü
İZMİR'de Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağırlaşan Coşkun'dan acı haber geldi. Belediye Başkan Yardımcısının vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu. 63 yaşındaki Ramazan Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıydı. Coşkun, 3 Temmuz 2020 tarihinde Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.