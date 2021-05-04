Serdar Aziz'den kadro dışı kaldı iddiasına yanıt: Şaşkınlıkla okuyorum

Fenerbahçeli Serdar Aziz "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagram'ım 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, hafif ağrıları sebebiyle son anda BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın yerine Tisserand 11'de yer buldu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde Serdar Aziz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Belözoğlu "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi. Serdar bizim için önemli bir oyuncu. Riske etmek istemedik" dedi.

Serdar Aziz de maçın ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

"Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum''

Kadro dışı bırakıldığı ve bunun üzerine Instagram hesabını kapattığı yönündeki haberleri yalanlayan Serdar Aziz "Asılsız haberlerinizi şaşkınlıkla okuyorum. Instagram'ım 2 haftadır kapalıydı. Size buradan açıklamak istedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.