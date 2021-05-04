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Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını patlattı! İşte transferin detayları

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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, ilk bombasını Alanyaspor'la sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan transferiyle patlattı.

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Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Salih Uçan, Beşiktaş yolunda. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.

2+1 yıllık sözleşme
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.

Bedavaya gelecek
Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Bucaspor'un altyapısından yetişen Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi. Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı.

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