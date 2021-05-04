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Robin van Persie oğluna teknik direktörlük yapacak

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie'nin önümüzdeki sezon Feyenoord U16'da yardımcı antrenör görev yapacak.

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Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Şu anda Feyenoord'da forvet antrenörü olarak görev yapan Hollandalı, gelecek sezon U16'da sorumluluk alacak.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, 37 yaşındaki eski futbolcu gelecek U16'da baş antrenör Brian Pinas'ın yardımcılığını üstlenecek.

Van Persie, Feyenoord'un U16'da kadrosunda top koşturan 14 yaşındaki oğlu Shaqueel van Persie'ye de hocalık yapacak.

Forvet-sol kanatta görev yapan Shaqueel van Persie, kulübün en büyük genç yeteneklerden biri olarak görülüyor. Fenerbahçe alt yapısında da yer alan Shaqueel van Persie, 2017'den beri Feyenoord'da oynuyor.

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