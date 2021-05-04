BIST 1.421
DOLAR 8,28
EURO 9,97
ALTIN 474,78
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ABD 26 Avrupa ülkesi ile 28 bin askerlik 'Defender Europe 21' tatbikatını başlattı

Anadolu Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin 26 Avrupa ülkesi ile düzenlediği ve 28 bin askerin katılacağı "Defender Europe 21" tatbikatının başladığını duyurdu.

Abone ol

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, mart ayından bu yana hazırlıkları süren Defender Europe 21 tatbikatının başladığını ve haziran ayının ortalarına kadar devam edeceğini açıkladı.

Kirby, "Tatbikatta ABD, müttefikleri ve ortakları olmak üzere 26 farklı ülkeden 28 bin asker görev alacak ve doğası gereği savunma amaçlı. Saldırganlığı caydırmaya odaklanırken, kuvvetlerimizi krize yanıt vermeye ve gerekirse büyük çaplı savaş operasyonları yapmaya hazırlıyor. Tatbikat, birbiriyle bağlantılı birkaç çok uluslu tatbikatı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Arnavutluk'ta başladığını belirten Sözcü, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters​​​​​​​'ın da bugün gün içinde tatbikatın açılış törenine katılacağını kaydetti. Türkiye de bu tatbikatta yer alıyor.

Alaska'da da tatbikat yapacaklar

Aynı zamanda Alaska kıyılarında Kuzey Kıyı Tatbikatı'nın da ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerince icra edileceğini duyuran Kirby, "Ortak birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve savaşa hazırlığı artırmak için üst düzey, gerçeğe yakın bir savaş uçağı eğitimine odaklanan tatbikata, yaklaşık 15 bin asker ve 240 uçak katılıyor." dedi.

Her iki tatbikatın da Rusya'yı rahatsız edeceği tahmin edilirken, Kirby, ABD'nin Rusya'dan farklı olarak bu tatbikatlarla ilgili şeffaf davrandığını savundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta oracıkta taş kesildiler! Ürküten rivayet! Esrarengiz taşlar görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim ve Emre Belözoğlu Halil Dervişoğlu'nu istiyor
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Adana'da bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Robin van Persie oğluna teknik direktörlük yapacak
Kayseri'de iftara yakın saatte acı olay! 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Diyarbakır'da 41 gündür kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Kastamonu'da hastane danışma görevlisinde İngiltere varyantı tespit edildi! 30 kişi karantinada
Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi sıkıştıkları araçta yanarak hayatını kaybetti
Gürcistan eski Başbakanı Nikoloz Gilaur İstanbul seyahatinde dolandırıldı
Bursa'da işçi servisi şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı ve ölü var
Yorumlar