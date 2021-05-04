Trabzonspor yıldız avına başladı! Hedefte 3 isim var

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor yönetimi, dört koldan Brezilyalı serbest golcü Tiquinho Soares ve Parma'da küme düşen Andreas Cornelius ile Gervinho’yu bitirmeye çalışıyor.

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Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Kiralık Afobe ile Arap kulüplerinin istediği Djaniny'nin ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Bordo-Mavililer, forvet hattına Tiquinho Soares, Andreas Cornelius ve Gervinho'yu almak istiyor.

Bonservisi elinde bulunan Soares'in menajeriyle yapılan görüşmelerde aradaki rakamsal farklılıkların giderildiği ve 30 yaşındaki golcünün sözleşmesine bonusların eklenebileceği öğrenildi.

Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için de İtalya seferi yapılacak. Çizme'de Atalanta ile kiralamak için masaya oturacak olan yönetim, şartlar uymazsa oyuncuyu satın almayı deneyecek. 33 yaşındaki sol kanat Gervinho'yu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği ve Parma ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu arada 16 yaşındaki Makedon sol kanat Besar Gudjufi için de kulübü Strumica ve ailesi ile temasa geçildi.

Gervinho

Parma ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Fildişili yıldız, 23 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

Andreas Cornelius

Bu sezon Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Tiquınho Soares

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı, son olarak Çin kulübü Tianjin'de oynadı.

Baker için hamle zamanı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla takımda kalmasını istediği Lewis Baker için Chelsea kulübüyle yeni bir kiralama görüşmesi yapılacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Jamaika asıllı İngiliz orta saha, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan kiralanmıştı. Bedelsiz kadroya katılan 26 yaşındaki oyuncunun yine aynı şartlarda kiralanması için hamle yapılacak.