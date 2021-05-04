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Trabzon'da rüşvet ve fuhuştan ceza almıştı! Yargıtay kararını açıkladı

TRABZON'da, rüşvet suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ortahisar Jandarma eski Komutanı Binbaşı Hüseyin Barış Kopan (46), Yargıtay'ın bozma kararı ile yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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Trabzon'da, 2012 yılında, kaçak yollarla yurda giren Azerbaycan uyruklu Aysel Novruzova’yı (34) sınır dışı etmekle tehdit edip, otelde bu kadınla fuhuş yaptığı iddia edilen Ortahisar Jandarma eski Komutanı Binbaşı Hüseyin Barış Kopan hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla dava açıldı. Hüseyin Barış Kopan, yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 3 yıl 4 ay hapse çaptırıldı.

Hakkında açılan soruşturma kapsamında Bingöl’e tayin edilip ardından emekli olan Hüseyin Barış Kopan, avukatı Kubilay Büber aracılığıyla Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunarak, karara itiraz etti. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, hukuka aykırı delil temin edildiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozdu. Yapılan incelemelerde, şikayetçi yabancı uyruklu kadının cinsel ilişki iddiasında bulunduğu süreçte 2 kez sınır dışı edildiği de ortaya çıktı.

9 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verildi
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Hüseyin Barış Kopan, yeniden yargılandığı mahkemece suçun işlendiğinin sabit olmaması, somut ve yasal delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat etti. 9 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verilen Kopan'ın avukatı Kubilay Büber, karar ve suçlama sürecinde ağır kayıpları olduğunu belirtiği müvekkilinin tazminat davası açabileceğini söyledi.

"Pek çok şeyi kaybettim"
Yargılama sürecinde çok zor günler geçirdiğini anlatan Hüseyin Barış Kopan ise "Adaletin elbet tecelli edeceğine inancımı hiç kaybetmedim; ama bu süreçte geri getiremeyeceğim pek çok şeyi kaybettim. Yine de adalet yerini buldu" dedi.

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