Amasya'da böylesi görülmedi! Terlik içinde büyüttü evladı gibi oldu: Günlerce ağladım
AMASYA'da yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut'un kaplumbağa ile dostluğu görenleri şaşırttı.
Bir zaman sonra özenle baktığı ve "Kaplum" adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzülen Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim. Toprağa girmiş bilmiyordum." dedi.
"Günlerce ağladım" diyen Artut "Çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleri ile uğraşırken birde baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam" ifadelerini kullandı.
Kaplumbağayı kibrit kutusunun içerisinde memleketi Suluova'ya getirdiğini ve 15 yıldır özenle baktığını belirten Artut, "Çocuklar onunla oynarlarken buldum. Bir yere bırakmaya kıyamadım. 'Ormana götür bırak' dediler ama bırakmak istemedim." diye konuştu.
15 yıldır kaplumbağa baktığını söyleyen Artut "Kaplumbağa çok yaşıyor diyorlar. Küçük bir bahçem var, yediriyorum içiyorum. Bahçeme ise onun yiyebileceği bitkiler ekiyorum." şeklinde konuştu.