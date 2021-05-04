Amasya'da böylesi görülmedi! Terlik içinde büyüttü evladı gibi oldu: Günlerce ağladım

Bir zaman sonra özenle baktığı ve "Kaplum" adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzülen Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim. Toprağa girmiş bilmiyordum." dedi.