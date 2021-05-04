Merzifon'da yıldırım düşmesi sonucu 31 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindeki birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Furkan Vakfı mensubu grubun Antep'te bir camide, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis eşliğinde camiden çıkarılan Kuytul ve beraberindekiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!",

Kuytul’un eşi Semra Kuytul ise Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

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