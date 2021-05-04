Ermenistan karışabilir! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıracak adım

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'da istifa baskılarına dayanamayarak başbakanlık görevini bırakan Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday oldu.

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Ermenistan'da iktidarda bulunan 'Benim Adımım' koalisyonu, parlamentoyu lağvetme prosedürünün başlatılması ve erken seçimlerin yapılması için Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Paşinyan, muhalefeti erken seçim mutabakatını bozmamaları konusunda uyardı.

Ermenistan'da 'Benim Adımım' koalisyonunun parlameto grubu başkanı Lilit Makunts, "Erken seçimler, yalnızca parlamentonun iki kez üst üste başbakan seçememesi halinde yapılır. Bu nedenle Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösteriyoruz" dedi.

'Umarım mutabakat bozulmaz'

Öte yandan Paşinyan, muhalefet partilerini erken seçimlerin yapılmasıyla ilgili mutabakatı bozmamaları konusunda uyardı.

'Benim Adımım' ile muhalefetteki Refah Ermenistan Partisi, Aydınlık Ermenistan Partisi ve Cumhurbaşkanı Arman Sarkisyan arasında parlamentonun lağvedilmesi ve erken seçimlerin yapılması konusunda mutabakat sağlandığını ve bunun üzerine görevinden istifa ettiğini anımsatan Paşinyan, "Eğer özellikle oylamanın ikinci aşamasında mutabakatı bozma, başbakanlığa aday gösterme girişimleri olursa, 'Benim Adımım' buna beni başbakan seçerek yanıt verir ve konu burada kapanır. Umarım mutabakat bozulmaz" ifadelerini kullandı.

Parlamento seçimleri 20 Haziran'da

25 Nisan'da açıklama yapan Paşinyan, parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtmişti.

Eğer parlamentoda vekiller iki oylamada yeni başbakan seçemezse, parlamento kendiliğinden feshedilmiş olacak ve seçimlere gidilecek.

Mart başında başkent Erivan'da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını da duyurmuştu.