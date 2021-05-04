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MSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması: Nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir

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Milli Savunma Bakanlığı'nca, "Piyade Er Caner Sarmaşık’ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu yönünde basında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk bilgiler kapsamında Piyade Er Caner Sarmaşık’ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir. Her olayda olduğu gibi olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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