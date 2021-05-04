Merkez Bankası'dan Nisan ayı yüksek enflasyonuna ilişkin açıklama

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Yayımlanan metinde Nisan ayı enflasyonunun neden yüksek geldiğine ilişkin değerlendirme de yer aldı.

Abone ol

Merkez Bankası, 2 yılın zirvesine yükselen enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde enerji grubundaki katkıya dikkat çekti. Nisan ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde TCMB gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyon yükselirken, tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini belirtti.

Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyrettiğini ifade eden TCMB baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonunun belirgin şekilde yükseldiğini vurguladı.

TCMB'ye göre temel mallarda yıllık enflasyon artarken, yeni sezon geçişinin de etkisiyle giyimdeki yükseliş eğilimi sürdü, dayanıklı ve diğer temel mal grubunda döviz kuru gelişmelerinin yansımaları izlendi.

Hizmet grubunda yıllık enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken TCMB'ye göre aylık bazda ise Mart ayındaki açılma etkisinin ardından yavaşlama kaydedildi.

TCMB'nin değerlendirmesinde üretici fiyatlarına ilişkin şu yorumlar yapıldı: Nisan'da emtia fiyatlarındaki yükseliş tarımsal emtia ve endüstriyel metal fiyatları öncülüğünde sürmüştür. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki gelişmeler ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının etkisiyle üretici fiyatlarındaki hızlı artış eğilimi devam etmiştir. Bu gelişmelerle, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları artarken, eğilimleri bir miktar iyileşmekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştur.

Enflasyon 2 yılın zirvesine çıkmıştı

Tüketici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 17,14 artış kaydederek Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan'da tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise Nisan'da yüzde 17,77 olarak kaydedildi. Gıda fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 16,98 oldu.

Üretici fiyatları tarafındaki yükseliş ivmesinin de devam ettiği izlendi. Buna göre üretici fiyat endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,17 arttı. Aylık bazdaki artış ise yüzde 4,34 oldu.