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Antalya'da MATSO Başkanı Ahmet Boztaş covid-19'a yenik düştü

İhlas Haber Ajansı
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MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Covid-19 tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti.

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MATSO Başkanı Ahmet Boztaş’ın 21 Mart tarihinde yaşadığı rahatsızlık üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine önce ilçe merkezinde bulunan bir özel hastanede 5 gün tedavi gören Boztaş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakil olmuştu. Boztaş’ın burada tedavisi sürerken yaklaşık 2 hafta önce entübe edildi.

Boztaş’ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan iş dünyası ise büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyadan çok sayıda kişi baş sağlığı mesajı paylaştı. Boztaş’ın cenazesinin bugün ailesi tarafından alınarak Manavgat Hisar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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