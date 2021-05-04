Transfer İddiası: Galatasaray'ın orta sahasına yeni Melo

Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, orta saha transferinde ilk sıraya Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yazdığı öğrenildi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Çin'den ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcudan, Felipe Melo etkisi beklediği belirtiliyor. Sambacı ile ilk temasın gerçekleştiği de gelen haberler arasında.

Tottenham ve Barcelona formaları giyen, 56 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken 32 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kariyerini Çin'de sürdürüyor. Ancak tıpkı Talisca gibi onun da vize sorunu olduğundan, uzun süredir takımı için forma giyemiyor ve yaz sonuna kadar da lisans alamayacak.

Fanatik'in haberine göre; kulübü Guangzhou ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Paulinho, yaz döneminde Avrupa'ya kesin dönüş yapmanın hesapları içinde.