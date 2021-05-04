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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık teklif! İşte yeni maaşı

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Beşiktaş'ta dar kadro ve düşük bütçeyle şampiyonluğa koşan Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon muhteşem performansıyla Süper Lig'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak.

Sergen Yalçın'a 1+3 yıllık teklif
Takvim gazetesinin haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

Süper Lig'de zirve yaptı
29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda. Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak.

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