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Hindistan’da durum vahim! Koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu geçti

HİNDİSTAN’da son 24 saatte 355 bin 828 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı.

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Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölü sayısı artış yaşama devam ederken virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan’da sağlık sistemi de çöktü.

Ülkede son 24 saatte 355 bin 828 yeni tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyonu geçti. Son 24 saatte 3 bin 438 korona kaynaklı can kaybı görülen ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 bin 408’e yükseldi.

Durma noktasına gelen Hindistan sağlık sistemi Covid-19 testleri, oksijen tüpleri ve hastane yataklarında ciddi eksiklik görülürken, vaka ve can kaybı sayılarının gerçekte daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Korona virüsün B.1.617 adlı Hindistan mutasyonunun hızla yayılması ve Hindistan’da dini festivallere ve siyasi toplanmalara izin vermesiyle ülkede Şubat ayından bu yana vakalarda ciddi artış görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini ve şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirtmiş, mutasyonun korona virüs aşısının etkisi azaltabileceğini kaydetmişti.

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