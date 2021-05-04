Yabancı bankalardan Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminine ilişkin tahminler

Dünyanın önde gelen özel bankaları Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminine ilişkin tahminlerini paylaştı. Barclays 2021’in dördüncü çeyreğine kadar faiz indirimi beklemediklerini ama dördüncü çeyrekte 350 baz puanlık bir indirim yapılacağını düşündüklerini söyledi.

Abone ol

Barclays, yayımladıkları bir araştırma raporunda, enflasyonun Ekim ayına kadar yüzde 17 civarında olacağını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirmekte zorlanacağını belirtti.

Enflasyonun henüz tepe noktası ulaşmadığını belirten Barclays, gelecek aylardaki dezenflasyonist baz etkisine rağmen hala tam olarak pozitif bir eğilimin sinyallerini göremediklerini ve ekim ayına kadar enflasyonun yüzde 17'nin üzerinde kalmasını beklediklerini söyledi.

Bu beklentiler dahilinde 2021’in dördüncü çeyreğine kadar faiz indirimi beklemediklerini vurgulayan Barclays Analisti Ercan Ergüzel, dördüncü çeyrekte 350 baz puanlık bir indirim yapılacağını düşündüklerini ifade etti.

ING Bank'tan faiz indirimi beklentisi

ING Bank ise yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üçüncü çeyreğin sonlarına doğru faiz indirmeye başlamasını beklediklerini söyledi.

Emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim, TL’deki zayıflık, salgındaki arz kısıtları ve talep koşullarıyla birlikte enflasyon dinamiklerinin hala zorlu olduğunu vurgulayan ING Bank, Para Politikası Kurulu metninden ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasının Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun son açıklamalarına rağmen uzun vadede hala güvercin bir sinyal verdiğini belirtti.

ING Bank, zorlu enflasyon koşulları, kırılgan sermaye girişi ve kur düşünüldüğünde TCMB’nin politika adımlarında aha dikkatli olacağına değinerek, Mayıs ayında faizlerin sabit tutulacağını beklediklerini ve ilk faiz indiriminin üçüncü çeyreğin sonuna doğru gelmesini beklediklerini ifade etti.

Deutsche Bank Temmuz'da TCMB'den faiz değişikliği bekliyor

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Temmuz ayından itibaren faiz indirmesini beklediklerini ve yıl sonu için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini söylemişti.

Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede yüzde 15’e yakın bir yılsonu enflasyonu beklediklerini belirten Wietoska, “Enflasyon kısa vadede artmaya devam edecek, baz etkileri ve Döviz şokunun da bunda payı olacaktır. Nisan’da enflasyonun yüzde 17’ye çıkmasını bekliyoruz ama bunun zirve olacağını düşünmüyoruz ve enflasyondaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz” demişti.

Hala çok fazla belirsizliğin olduğunu ve dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiğini belirten Wietoska, TL’deki yüksek oynaklığın enflasyonu kısa vadede etkileyeceğini söyledi.

Morgan Stanley'den Merkez Bankası tahmini

Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun yaz ayları boyunca yüzde 19 seviyesinde seyretmesini, faizlerin indirilmesi yönündeki politik baskıya karşı yükselen enflasyon ve dış açık gibi ekonomik faktörler göz önüne alındığında Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmaya devam etmesini beklediklerini belirtmişti.

Morgan Stanley'in araştırma raporunda “Diğer alternatifler neler olabilir diye düşündüğümüzde, zorunlu karşılıkların indirilmesi, hedefli krediler ya da makro ihtiyati bazı tedbirlerin gevşetilmesi gibi adımlarla parasal koşullar gevşetilebilir” ifadeleri kullanılmıştı.

Bankanın ekonomistleri, ekonominin Kovid-19 öncesi seviyelerde olması ve 2018 öncesi trende doğru gidiyor olması göz önüne alındığında ilave bir parasal desteğin enflasyonun daha da yükselmesine ve yatırımcıların endişelenmesine neden olacağını belirtti.