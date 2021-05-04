Fatih Terim'e sürpriz teklif: Sportif direktör olmalı

Galatasaray'ın eski divan kurulu başkanı ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu Fatih Terim için ilginç bir teklifte bulundu.

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Ay sonunda yapılması planlanan Galatasaray kongresinde başkanlık görevi için yarışacak olan kulübün eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Akşam Gazetesi'ne hem Galatasaray'ı değerlendirdi.

"Bence Fatih Terim artık futbol direktörlüğüne geçmesi lazım.'' diyen Hamamcıoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih Terim Hoca benimle aynı yaşlarda; 67-68... Bu bir olgunluk dönemi artık. Avrupa'da rekabet farklı bir aşamaya geldi. Futbolcu olarak önemli bir geçmişi olmayan Klopp, Tuchel gibi genç antrenörler oldukça başarılı. Meşhur futbolcular olarak tanımıyoruz bunları. Ama eğitimliler ve çağa uygunlar. Galatasaray da Fatih Terim'in tecrübesinden yönetimsel olarak çok fayda sağlar. Biz bir bütçe vizyonuyla geleceğiz. Bu vizyonun gerçekleşmesi için Galatasaraylıların katkısı şart. Fatih Hoca ile zamanı gelince konuşulur. Desteği çok değerli olur. Bizim bir parçamız Fatih Terim.

''Yüzde 40 küçültmezseniz ayağa kalkamazsınız''

Kendi oyuncularımızı, yıldızlarımızı özkaynağımızdan yaratmamız lazım. Özellikle futbolda. Bugün Galatasaray'ın futbol şubesinin bütçesini yüzde 40 küçültmezseniz ayağa kalkamazsınız. Mümkün değil. Onun için de altyapıya önem vereceksiniz. Düze çıkılabilmesi için flaş transferlerle iş bitti."

"Galatasaray'ın davet alması onur verici''

Macerası sadece iki gün süren Avrupa Süper Ligi'nden Galatasaray'ın davet aldığının altını çizen başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın davet alması onur verici ama biz buraya girsek de 12 kulüp ile bu koşullarda mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

''Galatasaray'ın fabrika ayarları bozuldu''

Hamamcıoğlu, "Divan Başkanlığım zamanında tüzük tadil komisyonu kurduk. Mevcut yönetime de önerdik. Başkan gündeme getirmedi. Galatasaray'ın fabrika ayarları bozuldu. Temsil bitti. Temsil yeteneğini tekrar tesis edeceğiz." dedi.