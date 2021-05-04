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Antalya'da bıçakla kendine zarar vermeye başladı! Ekipler alarma geçti

Demirören Haber Ajansı
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ANTALYA'da bıçakla kendisine zarar veren C.K., yarım saat süren konuşmaların ardından ikna edilip, polis merkezine götürüldü.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Yat Limanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen C.K.'nin bıçakla kendisine zarar verdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören C.K., olay yerinden ayrılmalarını, aksi takdirde kendisine zarar vermeye devam edeceğini söyledi. Yardımcı olacaklarını belirten polis ise C.K.'den bıçağı bırakıp, gelmesini istedi. Polisi reddeden C.K., yaklaşık yarım saat sonra ikna edildi. Kelepçe takılan C.K., ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

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