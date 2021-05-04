BIST 1.425
DOLAR 8,34
EURO 10,02
ALTIN 477,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Burdur onun için ayaktaydı! Otizmli Kerim Can Güney bulundu

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

BURDUR'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney, arama noktasına 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Abone ol

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk, arama kurtarma ekiplerince 48 saatlik çalışmayla bulundu. Kerim Can Güney'i bulmak için aramalarını tepelik alanlarda yoğunlaştıran ekipleri sonuç aldı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kömürlük Tepe (Öküz Gediği) denilen mevkideki yamaçta jandarma ekiplerince oturur vaziyette bulunan Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bulunan çocuğa su içiren jandarma parsonelinin sevinç yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
Ekiplerce tepelik alandan aşağıya indirilen Güney, ambulansa alınarak 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde pazar günü Asmabağ köyünde, ailesiyle gittiği ormanlık arazideki tarlada kaybolan otizmli Kerim Can Güney için jandarma, AFAD ve AKUT arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Ekipler çalışmalarında termal kameralı drone ve iz katip köpekleri kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Metin Öztürk'ten Galatasaray başkanlığına adaylık başvurusu
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Vizontele filmi hayatını değiştirdi! Van'da görenler telefona sarıldı
Olay yeri Konya! 'Hortum almaya çıktık' dediler 3 bin 150'şer lira ceza yediler
Tepkiler sonrası CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı geri adım attı: İptal dilekçesi yazdı
Deniz salyasıyla gelebilecek büyük tehlike uzman isim uyardı felç bile geçirebilirsiniz
Antalya'da bıçakla kendine zarar vermeye başladı! Ekipler alarma geçti
Yabancı bankalardan Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminine ilişkin tahminler
Antalya'da gençlerin sigara yalanı polise takıldı! Meğer 187 kilometrelik...
Kayseri'de Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Yorumlar 1 yorum