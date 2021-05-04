BIST 1.425
DOLAR 8,34
EURO 10,02
ALTIN 477,62
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Altınordulu Burak'a İtalyan kancası

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

İtalya'nın Monza kulübü, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye talip oldu.

Abone ol

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye İtalya'nın Monza kulübü talip oldu. İtalya Serie B'de ilk 2 mücadelesi veren Monza'nın İzmir temsilcisi ile 8 aydır temas halinde olduğu öğrenildi. İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu İtalyan kulübünün Seria A'ya yükselmesi halinde Burak için resmi teklif sunmayı planladığı ifade edildi. 

Altınordu'nun genç yıldız adayının bonservis ücreti için kapıyı 3 milyon Euro'dan açacağı belirtildi. 18 yaşına girdikten sonra transferi gerçekleşecek Burak İnce ile Almanya ve İspanya ekiplerinin de ilgilendiği kaydedildi. Altınordu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak, son olarak Ümit Milli Takım'a davet edilmişti. Son yıllarda başkan Seyit Mehmet Özkan yönetimindeki altyapı atılımıyla Türkiye ve Avrupa'da tanınan Altınordu'da yetişen milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'in yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı yurt dışında forma giyiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de 20 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Burdur onun için ayaktaydı! Otizmli Kerim Can Güney bulundu
Vizontele filmi hayatını değiştirdi! Van'da görenler telefona sarıldı
Ekrem İmamoğlu'na 'soruşturma'! Türbeye elleri arkada bağlı yürüdü İçişleri Bakanlığı ne dedi?
Tepkiler sonrası CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı geri adım attı: İptal dilekçesi yazdı
Fatih Terim'e sürpriz teklif: Sportif direktör olmalı
Deniz salyasıyla gelebilecek büyük tehlike uzman isim uyardı felç bile geçirebilirsiniz
Antalya'da bıçakla kendine zarar vermeye başladı! Ekipler alarma geçti
Yabancı bankalardan Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminine ilişkin tahminler
Yorumlar