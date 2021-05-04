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Galatasaray'da seçim krizi! Fatih Terim çok üzülecek

Galatasaray'da daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan olağan genel kurul pandemi nedeniyle 29 Mayıs’a ertelenmişti. Ancak seçimin bir kez daha ileri tarihe alınması gündemde.

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Son zamanlarda sürekli krizlerin gündeme oturduğu Galatasaray'da yeni bir kaos kapıda! Daha önce 26 Aralık'ta yapılması planlanan olağan genel kurul pandemi nedeniyle 29 Mayıs'a ertelenmişti. Ancak seçimin bir kez daha ileri tarihe alınması gündemde.

Kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre mayıs sonunda genel kurulun toplanmasına izin verilmeyecek. Seçimin temmuz ya da ağustos ayında yapılacağı da öne sürülüyor.

Terim devam edecek mi?
Takvim gazetesinin haberine göre; bu durumda Galatasaray'da büyük bir kaos yaşanacak. Transfer çalışmalarının nasıl yapılacağı ve Fatih Terim'in mayıs sonunda bitecek sözleşmesinin akibetinin ne olacağı merak ediliyor. Terim'le çok ciddi fikir ayrılıkları yaşayan Mustafa Cengiz'in nasıl bir hamle yapacağı tartışma konusu. 

Yeniden aday olacak
Öte yandan Mustafa Cengiz'in adaylık kararı aldığı ve dilekçesini Divan Kurulu'na vereceği öğrenildi. Ancak Başkan Cengiz'in kısa süre içinde seçimin ertelendiğini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

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