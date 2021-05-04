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İran'da İsviçre elçiliğinin üst düzey çalışanı çok katlı binadan düşerek öldü

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İRAN'ın başkenti Tahran'da İsviçre elçiliğinde görevli bir kadın personelin çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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İran'ın başkenti Tahran'ın Kamranieh Mahallesi'nde İsviçre elçiliği çalışanı olduğu açıklanan bir kadın çalışanın çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı. 

İran Ulusal Acil Sağlık Hizmetleri Örgütü sözcüsünün Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Tahran'ın Kamranieh Mahallesi'nde 51 yaşındaki bir kadının bir kuleden düştüğü açıklandı. Kadın çalışanın, İsviçre büyükelçiliğinin ilk sekreteri olduğu belirtildi. Sözcü Mojtaba Khaledi, olayın intihar eylemi mi yoksa kaza mı olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.

Khaledi, başta cesedin bir erkeğe ait olduğunun açıklandığını ancak acil durum görevlilerinin soruşturması sonrasında ölen kişinin kadın olduğunun tespit edildiğini sözlerine ekledi. İranlı yetkililer, kadın personelin İsviçre elçiliğindeki en yüksek ikinci seviye görevli kişi olduğunu ifade etti. 

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