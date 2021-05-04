Camide biber gazlı müdahale görüntüleri! İçişleri Bakanlığı olayın perde arkasını anlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'te camide biber gazlı müdahale görüntülerinin perde arkasını anlattı. Çataklı, "Alparslan Kuytul dini istismar eden, 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. İkazlara rağmen küfürle karşılık verdiler. Dün gece kolluk kuvvetlerimiz provokasyona mani oldu. Alpaslan Kuytul gözaltına alındı" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Çataklı, terörle mücadele, koronavirüs tedbirleri ve iç güvenlik operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Gaziantep'te camide biber gazlı müdahale iddiasıyla ilgili de detaylı açıklamalar yapan Çataklı, "Alparslan Kuytul dini istismar eden, 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. İkazlara rağmen küfürle karşılık verdiler. Dün gece kolluk kuvvetlerimiz provokasyona mani oldu. Alpaslan Kuytul gözaltına alındı" dedi.

İşte Çataklı'nın açıklamalarından satırbaşları:

Gaziantep'te ne oldu?

"Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.

Gaziantep Valiliği'nden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama

'Alparslan Kuytul gözaltına alındı'

Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında.