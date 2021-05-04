Hangi ürünlerin marketlerde satışı yasaklandı? İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı!
İçişleri Bakanlığı tarafından marketler ile ilgili yeni genelge yayımlandı. Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Peki, marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri?
Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Yeni genelgeye göre, market yasağı 7 Mayıs Cuma günü başlayacak.
Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri?
7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Marketlerde sigara satışı yasaklandı mı?
Hemen şunu belirtelim ki, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı market yasağı konulu genelgede tütün ibaresi yer almıyor. Buna göre, marketlerde sigara satışı devam edecek.