Cyle Larin: İnşallah şampiyon olacağız

Beşiktaş’ın en golcü ismi olan Cyle Larin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için, “İnşallah şampiyon olacağız” derken, Galatasaray maçında da savaşarak yola devam edeceklerini belirtti.

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Süper Lig’de attığı 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan Beşiktaş’ın en golcü ismi Cyle Larin, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisinden, şampiyonluk yarışına dek birçok soruyu yanıtlayan Larin, “İnşallah şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

“Savaşmaya devam edeceğiz”

Beşiktaş’ın lig yarışında zirvede olmasına katkı verdiği için mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Larin, “İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum. Kısa sürede çok maç oynadık ve çok enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu, nasıl maçlar kazanılmasını biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana dek de bunu yaparak savaşmaya devam edeceğiz” dedi.



Geçtiğimiz sezon Belçika’ya gidip geri dönmesiyle ilgili de konuşan Larin, “Bir şey değişmedi benim adıma. Fizik olarak geliştiğimi söyleyebilirim. Belçika’da daha çok forma giydiğim için bu durum ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim” diye konuştu.

Larin futbolda örnek aldığı ismin de Drogba olduğunu ve çocukken, yıldız golcünün maçlarını izlediğini söyledi.

“Sergen Yalçın bana özgüven verdi”

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kendisini pozitif anlamda etkilediğini vurgulayan Larin, “Bana özgüven verdi. Sevdiğim için yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ve ben de işimi yaptım. Sergen Yalçın’ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp’tan daha iyi olur. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize özgüven veriyor” cümlelerine yer verdi.



Lille forması giyen vatandaşı Jonathan’ın iyi işler yaptığını da aktaran Larin, “Zor bir ligde mücadele ediyor. Kanada futbolu için de çok önemli bir durum” şeklinde konuştu.



Kendisi adına oynadığı bölgenin önemli olmadığını söyleyen golcü oyuncu, “Benim hangi bölgede oynadığım çok fark etmez. Hücum olsun, sol kanat olsun, ben her yerde oynarım ve gol atarım. Zevk alıyorum saha içinde. Saha dışında da çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Milli takımda gruplara çok yaklaşmış durumdayız. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz” açıklamasını yaptı.

“Umarım gol kralı olurum”

Takım arkadaşı Aboubakar’ın kendisini pozitif anlamında etkilediğinin altını çizen Larin, “Aboubakar oynadığı zaman beni pozitif anlamda etkiliyor. Onun olmadığı zamanlarda da farklı oyun oluyor. Olması sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım hareket maçın bittiği anlamındaydı, umarım ligin bittiği anlamına gelecek hareketi de yaparız” dedi.



Ligdeki gol krallığı yarışı için de konuşan Kanadalı oyuncu, “Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından ziyade şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Atiba benim için baba gibi”

Transfer teklifleriyle ilgili sorulan soruya, “Bu sezonki performansımdan sonra ilgi olması normal. Tek düşüncem şu anda şampiyonluk. Zamanı gelince transfer konusunda gelişmeler olacaktır ama şu anda şampiyonluğa odaklandık” yanıtını veren Larin, bir taraftarın, kızına Larin ismini vermesiyle ilgili olarak da, “Bu beni iyi hissettirdi. Ben de gençken birçok futbolcunun ismini duyunca onlar gibi olmak isterdim. Birileri benim ismimi çocuklarına verdiği zaman bu durum beni mutlu ediyor, ben de onlar için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer ben bir isim düşünecek olsaydım, bu isim Drogba olurdu” şeklinde konuştu.

Bu sezon tribünlerin boş olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Larin, “Onlar farkını ortaya koyuyor. Onlarsız oynamanın ne demek olduğunu öğrendik. Taraftarın olduğu maçlarda performansımız olumlu anlamda etkileniyor” yanıtını verirken, Atiba’yla ilgili olarak ise, “Atiba tabii ki benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Şampiyon olmayı istiyoruz ve saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diyerek devam etti.

“Savaşarak şampiyon olmak istiyoruz”

Ligin kalan 3 maçında aynı performansı sürdürmek istediklerini ifade eden Cyle Larin, “Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz sahada” dedi.

Beşiktaş’ın kalan 3 maçta 4 gol atması durumunda, gol rekoru kıracağının da hatırlatıldığı golcü oyuncu, “Tabii ki çok fazla gol atmak iyi hissettiriyor. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.