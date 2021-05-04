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Galiba birileri İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor!

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'elleri arkada bağlı yürüme' soruşturmasıyla ilgili Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Altaylı "Yok daha neler" deyip devam etti...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma tepki çekti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Yok daha neler' başlıklı yazısında, soruşturmanın İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı yolu açmak için mi başlatıldığını sordu.

"Galiba birileri İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ve hatta cumhurbaşkanı yapmak istiyor" diyen Altaylı, şöyle devam etti: "Çünkü bir hanım sultanın türbesinin yakınında, elleri arkasında volta attığı için hakkında soruşturma açılmasının başka hiçbir nedeni olamaz. Dünya’da bundan daha saçma sapan bir soruşturma açılmamıştır, eminim..."

Ne olmuştu? 

Ekrem İmamoğlu hakında İstanbul’un Fethi’nin 567. yıldönümü törenleri sırasında Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne elleri arkadaş bağlı olarak yürüdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İmamoğlu'na ifade vermesi için tebligat gönderildi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Dosya savcılıktan bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." dedi.

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